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Выступающие против закрытия «Атланта» предприниматели устроили в Ростове автопробег

28 ноября 2021, 12:17
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону прошел автопробег, на машинах были установлены флаги с надписями «Спасем «Атлант», сообщает информационный портал 1Rnd.

Напомним, что несколько рынков в Аксайском районе, в том числе «Атлант», были закрыты силовиками в конце апреля 2021 года в рамках расследования уголовного дела против ОПГ бизнесмена Бабаева.

На этой неделе под стражу заключили Александра Карпенко, который являлся ранее директором рынка «Атлант-Сити». Фигурант уголовного дела находился в должности директора рынка в период с 2014 по 2019 годы. По данным следствия, он был членом банды бизнесмена Карима Бабаева и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко.

В банду также входили еще несколько предпринимателей, сейчас они находятся под стражей. По некоторым данным, они завладели участками общей площадью 34,9 гектара и стоимостью 452 миллиона рублей. Землю сдали в аренду и получили с этого 236 миллионов рублей.

Сегодня появилась информация о том, что по центру Ростова-на-Дону проехала колонна машин, на которых были установлены флаги с надписью «Спасем Атлант», а также флаги Советского союза. Автоколонна двигалась по Театральному проспекту к центру города.

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#Новости#Антонина Каршина#Общество
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