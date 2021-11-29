Общественники решили организовать уход за родниками Ростова

Немного истории вопроса, на сегодня в реестре городских родников значится 10 источников, тогда как по данным 1997 года, их было 32. По данным же, собранным городским общественным движением "Сделай!", их 117. Как рассказал её председатель Владимир Гиро, энтузиасты не только разыскивают источник, но и наносят их на карту. При этом, в сферу их интересов входит также и вся Ростовская область.