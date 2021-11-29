Общественники решили организовать уход за родниками Ростова

По инициативе общественной палаты Ростова-на-Дону состоялась встреча энтузиастов, неравнодушных к судьбе ростовских родников. По ее итогам принято решение сформировать пакет предложений, которые затем будут переданы в мэрию.
Немного истории вопроса, на сегодня в реестре городских родников значится 10 источников, тогда как по данным 1997 года, их было 32. По данным же, собранным городским общественным движением "Сделай!", их 117. Как рассказал её председатель Владимир Гиро, энтузиасты не только разыскивают источник, но и наносят их на карту. При этом, в сферу их интересов входит также и вся Ростовская область.
Свою лепту в дело привлечения внимания к родникам вносят и образовательные учреждения города. Как рассказала руководитель школьного медиацентра №115 Наталья Бойко, на их базе подготовлен и осуществлен проект для школьников «Родники Ростова». Дети совместно с преподавателями, посетили основные родники и по итогам сделали информационно-экологические видеоролики с историей источников и их нынешним состоянием. Стоит отметить, что все расходы на эти мероприятия педагоги оплачивали из своего кармана.
Также своим опытом поделились и активисты, занимающиеся благоустройством родников Гремучка и Сурб-Хач. В частности речь шла о том, что периодически родники заливаются разными стоками, которые затем уходят в Темерник и Дон, власти не следят за техническим состоянием тех же подпорных стенок и др.
Председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин отметил, что родники, расположенные в балках бассейна городской реки, являются её неотъемлемой частью. И без их «открытия» и очистки, говорить о полной реабилитации Темерника не имеет смысла.
Одним словом, проблем накопилось достаточно, и они требуют решения. По итогам встречи, Владимир Гиро предложил для начала выделить в каждом районе главный родник, который необходимо привести в порядок. Свои предложения активисты представят к очередному заседанию Общественной палаты города, которое состоится 2 декабря.