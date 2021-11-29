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Почти 200 нарушителей масочного режима поймали в автобусах Ростова-на-Дону за неделю

29 ноября 2021, 14:35
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности еще 188 человек, которые не надевали маски в автобусах, сообщили в городской администрации.

Проверки соблюдения мер профилактики коронавируса в общественном транспорте проводят ежедневно. За прошлую неделю удалось проинспектировать 3338 транспортных средств.

«За это время составили 188 протоколов за нарушения. За этот же период транспортные компании проверили 2720 автобусов и 12 водителям вынесли дисциплинарные взыскания», — сказано в сообщении.

Напомним, что в Ростовской области в понедельник установили рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Всего за этот период заразились 655 человек.

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