В Ростовской области на ремонт детской поликлиники потратят 31 миллиона рублей

Кроме того власти обсудили вопросы организации работы котельной в Маньково-Березовской врачебной амбулатории, куда недавно провели газ. На газификацию планировали потратить 27,3 миллиона рублей. Сейчас амбулатория уже отапливается, однако предстоит завершить работы по водоснабжению и электроснабжению объекта, а также обновить вентиляцию. Работы должны завершить до ноября 2022 года.