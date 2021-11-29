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В Ростовской области на ремонт детской поликлиники потратят 31 миллиона рублей

29 ноября 2021, 17:56
Фото: donland.ru
В Донецке на капитальный ремонт детской поликлиники выделят 31,4 миллиона рублей, об этом сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области на капремонт детской поликлиники Донецка планируют потратить 31,4 миллиона рублей. Аукцион для выбора подрядчика проведут до апреля 2022 года — будущему исполнителю работ придется отремонтировать здание до 1 декабря следующего года. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что в ходе ремонта стоит организовать такие условия, чтобы не мешать работе медицинского персонала, занятого лечением населения Донецка.

Кроме того власти обсудили вопросы организации работы котельной в Маньково-Березовской врачебной амбулатории, куда недавно провели газ. На газификацию планировали потратить 27,3 миллиона рублей. Сейчас амбулатория уже отапливается, однако предстоит завершить работы по водоснабжению и электроснабжению объекта, а также обновить вентиляцию. Работы должны завершить до ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что инфекционную больницу на улице Виталия Ходоша скоро введут в эксплуатацию.

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