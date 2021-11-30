41% пользователей рунета соглашаются на незащищенный секс из-за чувства неловкости

У представителей разных полов довольно сильно разошлись ответы на вопрос «Что для вас самое главное при выборе методов контрацепции?». К примеру, женщины в два раза чаще задумываются о незапланированной беременности (62% против 31%). А вот о комфорте партнера чаще беспокоятся мужчины — опрос показал, что женщины думают об этом в 17% случаев, а мужчины — в 29%. Хорошо ли контрацепция защищает от ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, переживают 46% мужчин и 40% женщин. Удобство в использовании оценивают примерно одинаково: 31% мужчин и 34% женщин.