«Лояльный» вклад банка «Центр-инвест» вошел в число лучших в РФ

Специалисты финансового маркетплейса при составлении рейтинга принимали во внимание не только значение процентной ставки по вкладу, но также ряд других факторов: значимость финансовой организации на рынке, надежность банка, реальный денежный доход по депозиту, максимальную и минимальную сумму вклада, условия капитализации процентов и удобство возврата денежных средств. В рейтинге участвовали финансовые организации из ТОП 51-100 по активам.