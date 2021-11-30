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«Лояльный» вклад банка «Центр-инвест» вошел в число лучших в РФ

30 ноября 2021, 11:51
Фото: rawpixel.com/freepik.com
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших долгосрочных вкладов в ноябре текущего года. В ТОП-15 вошел банк «Центр-инвест».

Специалисты финансового маркетплейса при составлении рейтинга принимали во внимание не только значение процентной ставки по вкладу, но также ряд других факторов: значимость финансовой организации на рынке, надежность банка, реальный денежный доход по депозиту, максимальную и минимальную сумму вклада, условия капитализации процентов и удобство возврата денежных средств. В рейтинге участвовали финансовые организации из ТОП 51-100 по активам.

Вклад «Лояльный» банка «Центр-инвест» — специальный продукт, который предназначен для держателей зарплатных карт в финансовой организации. Депозит дает возможность вкладывать денежные средства с доходностью 6,4 процента годовых. Чтобы открыть такой вклад, необходимо положить на депозит сумму не менее ста тысяч рублей. Оформить договор можно на срок до трех лет.

Вклад «Лояльный» имеет много преимуществ, но самым главным является возможность расторжения договора ранее срока его окончания без потери начисленных процентов. Расторгнуть договор досрочно можно каждые три месяца. Это дает возможность воспользоваться в случае необходимости накопленными сбережениями.

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