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Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону из-за ветра и ливня днем 30 ноября

30 ноября 2021, 07:24
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону утром во вторник, 30 ноября, появились сильные заторы на дорогах из-за неблагоприятной погоды, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

Напомним, что в ночь на вторник усилился ветер и начался ливень. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах.

Согласно информации сервиса, в городе произошли несколько автоаварий, повлиявших на транспортную ситуацию. В том числе это случилось на улице Менжинского, что привело к серьезным заторам. Они продолжаются на улицах Троллейбусной и Нансена.

Еще одно ДТП случилось на улице Киргизской. Заторы также есть на проспекте Михаила Нагибина, улицах Красноармейская, Варфоломеева, Шаумяна, Московская.

Фото: yandex.ru/maps

До этого горожане рассказывали о происшествиях, которые принесла непогода.

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