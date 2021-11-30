Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону из-за ветра и ливня днем 30 ноября

Напомним, что в ночь на вторник усилился ветер и начался ливень. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах.
Согласно информации сервиса, в городе произошли несколько автоаварий, повлиявших на транспортную ситуацию. В том числе это случилось на улице Менжинского, что привело к серьезным заторам. Они продолжаются на улицах Троллейбусной и Нансена.
Еще одно ДТП случилось на улице Киргизской. Заторы также есть на проспекте Михаила Нагибина, улицах Красноармейская, Варфоломеева, Шаумяна, Московская.
До этого горожане рассказывали о происшествиях, которые принесла непогода.