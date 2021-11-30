Ростовская область заняла второе место по уровню защищенности потребителей

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, встречу провели для обмена опытом и выработки новых методов и решений в этой сфере. По его словам, с 2008 года в регионе в работу запущены программы по защите прав потребителей, именно поэтому в данном вопросе область стала флагманам среди других субъектов России, первой приняв программу. В данный момент регион также не сдает свои позиции.