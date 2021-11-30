Ростовская область заняла второе место по уровню защищенности потребителей

В Ростове-на Дону состоялась ежегодная региональная конференция «Защита прав потребителей Ростовской области». В мероприятии, которое прошло в смешанном онлайн- и офлайн-формате, приняли участие представители Башкортостана и Татарстана — республик, которые также вошли в тройку лучших в области защиты потребительских прав. Также на встрече были и руководители специалистов региональных и муниципальных органов власти Ростовской области.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, встречу провели для обмена опытом и выработки новых методов и решений в этой сфере. По его словам, с 2008 года в регионе в работу запущены программы по защите прав потребителей, именно поэтому в данном вопросе область стала флагманам среди других субъектов России, первой приняв программу. В данный момент регион также не сдает свои позиции.
По словам Виктора Гончарова, в 2021 году по результатам рейтинга общественной организацией «Объединение потребителей России», которая оценила уровень защищенности потребителей в регионах Российской Федерации, область поднялась с третьего на второе место по стране.
«Это оценка свидетельствует об эффективности принимаемых в нашем регионе мер по обеспечению защиты прав потребителей», — сказал Виктор Гончаров.
В ходе конференции также подробно представили отчет о проведенных мероприятиях в рамках данной программы. Так, в донском регионе за прошедшие годы были решены проблемы по обеспечению населения бесплатной помощи юристов, ежегодно происходит открытие общественных приемных, а также работает телефон горячей линии. Помимо прочего жители региона могут получить консультацию по электронной почте благодаря сервису «чат-бот-юрист», который размещен на сайте zppdon.ru.
По словам и. о. директора департамента потребительского рынка Ростовской области Натальи Багряновой, благодаря принятым мерам ежегодно бесплатную юридическую помощь получают около 45 тысяч жителей донского региона. Также активно велась и просветительская работа. В 2021 году среди населения проводилось более 1500 олимпиад, конкурсов и других мероприятий, которые организовали надзорные органы. Более 4000 занятий провели для школьников. Кроме того, был проведен и мониторинг качества реализуемой продукции, и конкурсы профессионального мастерства, которые призваны улучшить качество предоставляемых услуг.
В ходе конференции также отметили, что для вовлечения детей и молодежи в мероприятия, которые направлены на развитие навыков регионального потребления, департаментом потребительского рынка было организовано проведение конкурса рисунков на тему «Рациональное потребление», в котором было представлено 236 работ. Авторы лучших рисунков получили ценные призы и награды.
Также на конференции прошла церемония награждения специалистов за эффективную работу по защите потребительских прав жителей Ростовской области. Помимо прочего, вручили награды и победителям ежегодной премии «Потребитель, голосуй ЗА!», в рамках которой жители региона выбирали поставщиков качественных товаров и услуг.
Ими стали ООО «Производственно-коммерческая фирма «АКВАЮГ Н2О», ОАО «Сальское Молоко», ООО «Белый Медведь», ООО «Торговый Дом «МПК «Виктория», торговая марка BASARAB (ИП И.А. Яцко), ателье «Швейная лавка» (ИП С. Е. Строчков), Отель Old House Resort & Spa, ООО «Управляющая Компания Хорошие Рестораны», Служба сервиса 2-004-004» (ИП Д. В. Крылов) и Свадебный салон Love is.