В Таганроге выбрали финалистов на пост сити-менеджера Таганрога 30 ноября 2021 года

Конкурс, в котором приняли участие четыре кандидата, состоялся во вторник, 30 ноября. При этом Александр Ситников, работающий электриком в СНТ «Радуга», забрал свое заявление.
Кандидаты прошли собеседование, после чего им выставили баллы. В финале оказались глава МинЖКХ региона Михаил Солоницин и замглавы Неклиновского района Ольга Терещенко.
Один из финалистов возглавит администрацию, кто именно — определит городская Дума.
Ранее в Ростовской области назвали подробности назначения министра заместителем губернатора Василия Голубева.