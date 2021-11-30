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В Таганроге выбрали финалистов на пост сити-менеджера Таганрога 30 ноября 2021 года

30 ноября 2021, 13:48
Фото: tagancity.ru
В Таганроге провели конкурс на замещение должности главы администрации города и выбрали финалистов, сообщили в мэрии.

Конкурс, в котором приняли участие четыре кандидата, состоялся во вторник, 30 ноября. При этом Александр Ситников, работающий электриком в СНТ «Радуга», забрал свое заявление.

Кандидаты прошли собеседование, после чего им выставили баллы. В финале оказались глава МинЖКХ региона Михаил Солоницин и замглавы Неклиновского района Ольга Терещенко.

Один из финалистов возглавит администрацию, кто именно — определит городская Дума.

Напомним, что глава Таганрога Инна Титаренко заразилась COVID-19 и не может исполнять обязанности.

Ранее в Ростовской области назвали подробности назначения министра заместителем губернатора Василия Голубева.

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