Жителей Ростова ожидает вторая буря в ночь на 1 декабря

Сотрудники ведомства рассказали, что экстренные службы будут работать в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий, которые будут наблюдаться с вечера 30 ноября до утра 1 декабря.
В управлении УМЧС утверждают, что в Ростове может наблюдаться усиление ветра до 32 метров в секунду, а видимость на дорогах существенно снизится из-за сильных дождей и возможных осадков в виде мокрого снега.
В прошедшие сутки спасатели получили более 30 сообщений о ликвидации последствий шторма, а потому горожанам напомнили, что в случае опасности они могут обратиться за помощью по телефону 112.
Вместе с этим экстренные службы просят ростовчан сократить пребывание на улицах города во время непогоды из-за риска обрушения деревьев и плохо закрепленных конструкций. Водителям напоминают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, чтобы избежать происшествий на дорогах.