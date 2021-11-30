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Жителей Ростова ожидает вторая буря в ночь на 1 декабря

30 ноября 2021, 14:55
Фото: instagram.com/ugochsrostov61
В ночь на среду, 1 декабря, Ростов-на-Дону повторно накроет ливнями, мокрым снегом и ветром скоростью до 32 метров в секунду, об этом горожан предупредили в городском управлении ГО и ЧС.

Сотрудники ведомства рассказали, что экстренные службы будут работать в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий, которые будут наблюдаться с вечера 30 ноября до утра 1 декабря.

В управлении УМЧС утверждают, что в Ростове может наблюдаться усиление ветра до 32 метров в секунду, а видимость на дорогах существенно снизится из-за сильных дождей и возможных осадков в виде мокрого снега.

В прошедшие сутки спасатели получили более 30 сообщений о ликвидации последствий шторма, а потому горожанам напомнили, что в случае опасности они могут обратиться за помощью по телефону 112.

Вместе с этим экстренные службы просят ростовчан сократить пребывание на улицах города во время непогоды из-за риска обрушения деревьев и плохо закрепленных конструкций. Водителям напоминают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, чтобы избежать происшествий на дорогах.

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