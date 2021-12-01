В Александровке в Ростове убрали крупную свалку строительных отходов в ноябре

Сотрудники прокуратуры Пролетарского района выявили крупную свалку строительных и твердых бытовых отходов, возникшую в створе улиц Златоустовской и Каслинской. Они установили, что МКУ «Управление ЖКХ» не приняли необходимых мер для обнаружения и устранения свалочного очага.
Сейчас руководству МКУ внесли представление, а материалы инспекции направлены в уполномоченные органы для привлечения виновных к административной ответственности.
После вмешательства надзорных органов свалка была ликвидирована, а территорию привели в надлежащий вид.
Ранее власти Ростова сообщили, что в течение следующего года на ликвидацию свалок потратят около 70 миллионов рублей.