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В Александровке в Ростове убрали крупную свалку строительных отходов в ноябре

1 декабря 2021, 05:18
Фото: Pixabay.com
В Ростове-на-Дону в Александровке на перекрестке между улицами Златоустовской и Каслинской ликвидировали крупную свалку, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Сотрудники прокуратуры Пролетарского района выявили крупную свалку строительных и твердых бытовых отходов, возникшую в створе улиц Златоустовской и Каслинской. Они установили, что МКУ «Управление ЖКХ» не приняли необходимых мер для обнаружения и устранения свалочного очага.

Сейчас руководству МКУ внесли представление, а материалы инспекции направлены в уполномоченные органы для привлечения виновных к административной ответственности.

После вмешательства надзорных органов свалка была ликвидирована, а территорию привели в надлежащий вид.

Ранее власти Ростова сообщили, что в течение следующего года на ликвидацию свалок потратят около 70 миллионов рублей.

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