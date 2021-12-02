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Posted 2 декабря 2021, 19:31

Published 2 декабря 2021, 19:31

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Глава Республики Башкирии выразил благодарность гражданам, сделавшим прививку

Глава Республики Башкирии выразил благодарность гражданам, сделавшим прививку

2 декабря 2021, 19:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Глава Республики Башкирии поблагодарил граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава региона Радий Хабиров дал комментарий, что для выработки коллективного иммунитета от коронавируса требуется сделать прививку примерно 480 тысячам жителей.

По словам Хабирова, первым компонентом привились свыше двух миллионов граждан. Продолжат действие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает infox.ru, Хабиров отметил, что вакцинация и соблюдение санитарных правил способствовали уменьшению показателей смертности.

Отмечается, что число мест в больницах, которые предназначены для заразившихся коронавирусом, снизилось в 2,6 раз. Освободившиеся места в медицинских организациях были распределены для терапии иных заболеваний.

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