Глава Республики Башкирии выразил благодарность гражданам, сделавшим прививку

Posted 2 декабря 2021, 19:31
Published 2 декабря 2021, 19:31
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
По словам Хабирова, первым компонентом привились свыше двух миллионов граждан. Продолжат действие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает infox.ru, Хабиров отметил, что вакцинация и соблюдение санитарных правил способствовали уменьшению показателей смертности.
Отмечается, что число мест в больницах, которые предназначены для заразившихся коронавирусом, снизилось в 2,6 раз. Освободившиеся места в медицинских организациях были распределены для терапии иных заболеваний.