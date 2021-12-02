Политологи оценили заявление Путина о последствиях размещения вооружения на Украине

В свою очередь Оленченко подчеркнул, что предупреждение Путина сделано вовремя. Он отметил, что данные предупреждения должны возыметь действие на те страны, которые разместили вооружение на границе с РФ. Западные политики и военные представляют себе больше виртуальные военные действия, чем реальные, заключил эксперт. При этом он отметил, что подобное заявление направлено на то, чтобы политики и военные мыслили «реальными образами» и не вводили никого в заблуждение.