Политологи оценили заявление Путина о последствиях размещения вооружения на Украине

Светов сообщил, что Путин уже предупреждал о красных линиях, которые могут перейти в отношениях с РФ, НАТО и отдельные государства. Об этом пишет RT.
Политолог также отметил, что на Россию это не окажет никакого действия. А при попытках давления Россия может ответить тем же.
При этом эксперт сказал, что угрозы о размещении оружия будут озвучены, но до реальных действий дело не дойдет.
В свою очередь Оленченко подчеркнул, что предупреждение Путина сделано вовремя. Он отметил, что данные предупреждения должны возыметь действие на те страны, которые разместили вооружение на границе с РФ. Западные политики и военные представляют себе больше виртуальные военные действия, чем реальные, заключил эксперт. При этом он отметил, что подобное заявление направлено на то, чтобы политики и военные мыслили «реальными образами» и не вводили никого в заблуждение.