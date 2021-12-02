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Политологи оценили заявление Путина о последствиях размещения вооружения на Украине

2 декабря 2021, 18:12
Фото: pxhere.com
Политолог Юрий Светов и старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировали слова президента России Владимира Путина о последствиях размещения ударных комплексов на украинской стороне.

Светов сообщил, что Путин уже предупреждал о красных линиях, которые могут перейти в отношениях с РФ, НАТО и отдельные государства. Об этом пишет RT.

Политолог также отметил, что на Россию это не окажет никакого действия. А при попытках давления Россия может ответить тем же.

При этом эксперт сказал, что угрозы о размещении оружия будут озвучены, но до реальных действий дело не дойдет.

В свою очередь Оленченко подчеркнул, что предупреждение Путина сделано вовремя. Он отметил, что данные предупреждения должны возыметь действие на те страны, которые разместили вооружение на границе с РФ. Западные политики и военные представляют себе больше виртуальные военные действия, чем реальные, заключил эксперт. При этом он отметил, что подобное заявление направлено на то, чтобы политики и военные мыслили «реальными образами» и не вводили никого в заблуждение.

#Новости#Политика
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