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Украинские войска начали атаку в 60 километрах от Ростовской области

2 декабря 2021, 17:50
Фото: Pixabay.com
Войска Украины начали обстрел населенных пунктов в 60 километрах от границы Ростовской области, об этом сообщил портал «Новороссия».

Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии», на который ссылается издание, опубликовал видеоматериалы, на которых слышны залпы боевых орудий. По сообщениям жителей ДНР обстрел жилых территорий начался примерно в 17.15 мск. Огневую мощь украинская армия направила на территорию Петровского, Кировского и Куйбышевского района Донецка.

Вместе с Донецком под обстрел попали населенные пункты Старомихайловка и Трудовские, по которым бьют из тяжелого вооружения.

Ранее эксперт рассказал, зачем ВСУ стягивают к российским границам свои войска. Напомним, недавно половина состава войск Украины приблизилась к территориям у границы Ростовской области — всего было замечено около 125 тысяч военных.

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