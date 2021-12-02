Украинские войска начали атаку в 60 километрах от Ростовской области

Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии», на который ссылается издание, опубликовал видеоматериалы, на которых слышны залпы боевых орудий. По сообщениям жителей ДНР обстрел жилых территорий начался примерно в 17.15 мск. Огневую мощь украинская армия направила на территорию Петровского, Кировского и Куйбышевского района Донецка.
Вместе с Донецком под обстрел попали населенные пункты Старомихайловка и Трудовские, по которым бьют из тяжелого вооружения.
Ранее эксперт рассказал, зачем ВСУ стягивают к российским границам свои войска. Напомним, недавно половина состава войск Украины приблизилась к территориям у границы Ростовской области — всего было замечено около 125 тысяч военных.