В Морозовске грабителя с электрошокером приговорили к семи годам тюрьмы

Морозовским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который совершил разбойное нападение на магазин ювелирных изделий.
Суду удалось установить, что в сентябре 2020 года обвиняемый обокрал магазин ювелирных изделий. Разбойное нападение на торговую точку Рогов совершил в дневное время. В ходе ограбления фигурант уголовного дела ударил управляющего ювелирным салоном и продавца электрошокером, после чего вынес из магазина золото на сумму свыше 700 тысяч рублей.
Суд вынес решение, согласно которому Анатолий Рогов направится в колонию строгого режима, где проведет семь лет.