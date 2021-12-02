В Морозовске грабителя с электрошокером приговорили к семи годам тюрьмы

Суду удалось установить, что в сентябре 2020 года обвиняемый обокрал магазин ювелирных изделий. Разбойное нападение на торговую точку Рогов совершил в дневное время. В ходе ограбления фигурант уголовного дела ударил управляющего ювелирным салоном и продавца электрошокером, после чего вынес из магазина золото на сумму свыше 700 тысяч рублей.