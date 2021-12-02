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В Морозовске грабителя с электрошокером приговорили к семи годам тюрьмы

2 декабря 2021, 16:38
Фото: pixabay.com
В Ростовской области к семи годам тюрьмы приговорили Анатолия Рогова, который ограбил ювелирный магазин и напал на его сотрудников с электрошокером, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Морозовским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который совершил разбойное нападение на магазин ювелирных изделий.

Суду удалось установить, что в сентябре 2020 года обвиняемый обокрал магазин ювелирных изделий. Разбойное нападение на торговую точку Рогов совершил в дневное время. В ходе ограбления фигурант уголовного дела ударил управляющего ювелирным салоном и продавца электрошокером, после чего вынес из магазина золото на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Суд вынес решение, согласно которому Анатолий Рогов направится в колонию строгого режима, где проведет семь лет.

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