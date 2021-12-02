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Posted 2 декабря 2021, 14:22

Published 2 декабря 2021, 14:22

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

В Ростове на три месяца приостановили работу детского медцентра с декабря 2021 года

2 декабря 2021, 14:22
В Ростове-на-Дону на 90 суток приостановили работу медицинского центра, который находится в незаконно построенном здании, сообщили в региональном УФССП.

В Советском районе обнаружили здание, которое возвели без разрешения. Суд обязал предпринимателя за свой счет снести его.

Владелец игнорировал это требование и его несколько раз привлекали к административной ответственности. В самом здании арендует помещения медицинский центр.

«Советский районный суд по требованию приставов приостановил работу организации „Здоровый малыш“ на 90 суток. Руководителя предупредили об уголовной ответственности, если запрет будет нарушен», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это необходимо для сноса здания.

Ранее в Ростовской области закрыли 36 групп в детсадах из-за случаев заражения COVID-19.

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