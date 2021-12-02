В Ростове полицейских приговорили к семи годам тюрьмы за взятку в полмиллиона рублей

В Ростове Октябрьский районный суд огласил приговор по делу Егора Кашина и Дениса Угольникова, которых признали виновными во взяточничестве.
Суд установил, что мужчины якобы вымогали полмиллиона рублей у ростовчанина, которого обещали не привлекать к уголовной ответственности по делу о незаконном обороте наркотиков.
Вымогатели были задержаны полицией после получения денег от потерпевшего.
Теперь Кашин и Угольников проведут в колонии строгого режима следующие семь лет, им также необходимо выплатить штраф.