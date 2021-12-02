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В Ростове полицейских приговорили к семи годам тюрьмы за взятку в полмиллиона рублей

2 декабря 2021, 17:04
Фото: Pixabay.com
В Ростове двух бывших сотрудников полиции приговорили к семи годам тюрьмы за вымогательство взятки в размере 500 тысяч рублей, об этом сообщили в прокуратуре региона.

В Ростове Октябрьский районный суд огласил приговор по делу Егора Кашина и Дениса Угольникова, которых признали виновными во взяточничестве.

Суд установил, что мужчины якобы вымогали полмиллиона рублей у ростовчанина, которого обещали не привлекать к уголовной ответственности по делу о незаконном обороте наркотиков.

Вымогатели были задержаны полицией после получения денег от потерпевшего.

Теперь Кашин и Угольников проведут в колонии строгого режима следующие семь лет, им также необходимо выплатить штраф.

Ранее правоохранители с обысками ворвались в администрацию Шахт.

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