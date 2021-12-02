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В Таганроге открыли док на 65 мест для малых судов за 43 миллиона рублей

2 декабря 2021, 16:27
Фото: pexels.com
В Таганроге состоялось открытие эллинга для строительства и ремонта яхт и катеров, стоимость объекта составила 43 миллиона рублей, об этом сообщили в правительстве региона.

Новый док для хранения маломерных судов предназначен для использования областной спортивной школой олимпийского резерва № 3, расположенной в Таганроге. В эллинге одновременно могут находиться на обслуживании более 65 маломерных судов вместе со вспомогательным оборудованием и необходимым инвентарем. Возведение дока стоило бюджету региона 43 миллиона рублей, а сам объект размещен на площади, превышающей тысячу квадратных метров.

Кроме этого объекта в течение следующих двух лет в Таганроге закончат строительство крытой ледовой арены и трех спортплощадок.

Ранее в Ростовской области до весны приостановили навигацию маломерных судов.

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