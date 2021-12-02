В Таганроге открыли док на 65 мест для малых судов за 43 миллиона рублей

Новый док для хранения маломерных судов предназначен для использования областной спортивной школой олимпийского резерва № 3, расположенной в Таганроге. В эллинге одновременно могут находиться на обслуживании более 65 маломерных судов вместе со вспомогательным оборудованием и необходимым инвентарем. Возведение дока стоило бюджету региона 43 миллиона рублей, а сам объект размещен на площади, превышающей тысячу квадратных метров.