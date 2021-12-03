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Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников подал в отставку 3 декабря 2021 года

3 декабря 2021, 13:40
Фото: volgodonskgorod.ru
Глава администрации Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников заявил, что уходит со своего поста, говорится на сайте мэрии.

Причинами градоначальник назвал проблемы со здоровьем и ухудшение самочувствия. По его словам, это мешает полноценно выполнять возложенные на него обязанности.

Он поблагодарил всех, с кем ему пришлось сотрудничать за время работы. Решение уволиться Мельников назвал тяжелым.

В конце 2020 года появилась информация, что в отношении Мельникова возбудили уголовное дело. По информации следствия, он поручил Департаменту строительства принять невыполненные работы по ремонту дороги.

Сообщение на сайте администрации города было опубликовано 3 декабря.

Сити-менеджер был задержан, но через некоторое время его отпустили.

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