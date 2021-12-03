Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников подал в отставку 3 декабря 2021 года

Причинами градоначальник назвал проблемы со здоровьем и ухудшение самочувствия. По его словам, это мешает полноценно выполнять возложенные на него обязанности.
Он поблагодарил всех, с кем ему пришлось сотрудничать за время работы. Решение уволиться Мельников назвал тяжелым.
В конце 2020 года появилась информация, что в отношении Мельникова возбудили уголовное дело. По информации следствия, он поручил Департаменту строительства принять невыполненные работы по ремонту дороги.
Сообщение на сайте администрации города было опубликовано 3 декабря.