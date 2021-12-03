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Круто завернули: как в Ростовской области подорожали голубцы в 2021 году

3 декабря 2021, 08:00
Фото: wayhomestudio/freepik.com
коллаж
Порция голубцов содержит мясо, овощи, крупу и сметану, а значит может кое-что рассказать о состоянии экономики и уровне продовольственной инфляции. В Ростовской области за год это блюдо подорожало на 16%. Что повлияло на стоимость голубцов выясняла RostovGazeta.

В одной кастрюле

Чтобы понять, из чего складывается стоимость одной порции, состоящей из двух голубцов, был использован рецепт из сборника рецептур для заведений общественного питания. В рецепт входит мясной фарш, лук репчатый, рис шлифованный, капуста белокочанная, томатная паста для соуса, масло подсолнечное используется для обжарки, а сметана - для подачи блюда к столу.

Исходя из средних цен, опубликованных Росстатом, и необходимого количества ингредиентов, стоимость одной порции из двух голубцов среднего размера составила в Ростовской области 70 рублей 30 копеек. За год она выросла на 16,5%.

Фото: azerbaijan_stockers/freepik.com

Для сравнения стоимость голубцов в среднем по России оказалась на 6 рублей и 20 копеек выше, а за год их цена выросла более, чем на 15%.

Дороже некуда

В большей степени на подорожание голубцов в Ростовской области повлиял рост цен на мясо, стоимость которого выросла за год примерно на 12%, а также увеличение стоимости овощей. Капуста подорожала в 2,1 раза, лук - на 32% по сравнению с данными за октябрь 2020 года.

Стали стоить дороже и другие ингредиенты, например, подсолнечное масло - на 8,55%, сметана и томатная паста - на 6,2%, рис шлифованный - на 3,33%.

По информации Банка России, годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился в октябре до 12,74%. Ускорение темпов инфляции вызвано сокращением предложения отдельных видов продукции, а также ростом издержек аграриев.

Фото: azerbaijan_stockers/freepik.com

В частности в ряде субъектов Южного федерального округа, в том числе и в Ростовской области, погодные условия негативно отразились на показателях сбора овощей. Также из-за роста издержек тепличных хозяйств, в том числе на отопление, в октябре увеличились годовые темпы прироста цен на помидоры.

Сложная эпизоотическая ситуация, связанная со вспышками птичьего гриппа, африканской чумы свиней и другими опасными инфекциями, привела к сокращению поголовья птицы и домашнего скота. На фоне снижения предложения животноводческой продукции, а также удорожания кормовой базы годовые темпы прироста на мясо и отдельные продукты его переработки выросли.

Голубцовый рейтинг

Самые дорогие голубцы в Ростовской области могут приготовить хозяйки в Ростове-на-Дону. Стоимость ингредиентов на одну порцию здесь составила в общей сложности 71,69 рубля. При этом за год капустное лакомство подорожало на 18%.

В Таганроге стоимость этого блюда составила 69,39 рубля. Чуть дешевле голубцы оказались в Волгодонске и Миллерово, жителям этих городов одна порция голубцов обходится в 68,92 рубля.

А самые дешевые голубцы могут приготовить жители Шахт и потратят при этом 67,9 рубля за одну порцию.

#Новости#Общество
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