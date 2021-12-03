Круто завернули: как в Ростовской области подорожали голубцы в 2021 году

В большей степени на подорожание голубцов в Ростовской области повлиял рост цен на мясо, стоимость которого выросла за год примерно на 12%, а также увеличение стоимости овощей. Капуста подорожала в 2,1 раза, лук - на 32% по сравнению с данными за октябрь 2020 года.