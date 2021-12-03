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Проект реставрации доходного дома Максимова в Ростове завершат к 2023 году

3 декабря 2021, 16:02
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd/
В Ростове-на-Дону проект реставрации доходного дома Максимова завершат в первой половине 2023 года, власти уже подписали соответствующий контракт, это сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам сии-менеджера, проект будет разрабатывать крупнейшая московская реставрационная организация «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Контракт с фирмой заключили в конце ноября.

Как отметил Алексей Логвиненко, организация имеет большой опыт проведения реставрационных работ. В числе таких зданий московский музей-усадьба «Архангельское», «Здание Консистории» в Екатеринбурге и другие.

Что касается реставрации здания на Московской, 72 в Ростове, то согласно контракту, проект должен быть готов уже в первом полугодии 2023 года. Стоимость подписанного контракта составила 44 миллиона рублей.

Ранее госэкспертиза одобрила в Ростове проект реставрации дома Парамонова.

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