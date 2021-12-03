«Россети Юг» устранили неполадки энергоснабжения в Дзержинском районе Волгограда

Ранее стало известно, что локальные отключения света наблюдались в одном из районов Волгограда по причине технологического сбоя на оборудовании подстанции. Сотрудники «Россети Юг» прибыли на место происшествия в считаные минуты и сразу же приступили к ремонтно-восстановительным работам. Как сообщают novostivolgograda.ru, социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания в приоритетном порядке. Специалисты продолжали работать над устранением неисправностей и после наступления темноты.
К настоящему моменту энергоснабжение заработало по всему району. Энергетики занимаются восстановлением оборудования подстанции.
Российский оператор электросетей «Россети» входит в число самых крупных мировых компаний отрасли. Во владении и управлении «Россетей» находятся дочерние и зависимые компании. Имущественный комплекс оператора включает 35 компаний, из них 15 относятся к межрегиональным, а одна — к магистральным сетевым. Помимо этого под управлением компании работают научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, строительные организации.
Контролирующим акционером выступает государство. 88,04% доли в уставном капитале «Россетей» принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом России. Компания ответственна за 2,40 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысяч подстанций трансформаторной мощностью свыше 809 тысяч МВА. По сведениям на 2020 год в электросетевых дочерних и зависимых обществах ПАО «Россети» числятся 216,5 тысячи штатного персонала.