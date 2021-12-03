«Россети Юг» устранили неполадки энергоснабжения в Дзержинском районе Волгограда

Ранее стало известно, что локальные отключения света наблюдались в одном из районов Волгограда по причине технологического сбоя на оборудовании подстанции. Сотрудники «Россети Юг» прибыли на место происшествия в считаные минуты и сразу же приступили к ремонтно-восстановительным работам. Как сообщают novostivolgograda.ru, социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания в приоритетном порядке. Специалисты продолжали работать над устранением неисправностей и после наступления темноты.