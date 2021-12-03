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Ростовчанин предстанет перед судом за убийство таксиста в 2016 году

3 декабря 2021, 15:42
Фото: pixabay.com
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за убийство таксиста, сообщает прокуратура Ростовской области.

По сообщению ведомства, подозреваемый в марте 2016 года приехал на такси в поселок Янтарный, который находится в Аксайском районе. Однако, по завершению поездки отказался оплачивать проезд, хотя сумма составляла всего 400 рублей.

Вслед за отказом последовало и нападение на водителя машины. Фигурант уголовного дела нанес таксисту ножевое ранение, от которого мужчина скончался на месте происшествия.

Прокуратура признала 38-летнего ростовчанина виновным в совершении преступления. Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ростове нашли повешенным 16-летнего подростка.

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