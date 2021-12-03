Ростовчанин предстанет перед судом за убийство таксиста в 2016 году

По сообщению ведомства, подозреваемый в марте 2016 года приехал на такси в поселок Янтарный, который находится в Аксайском районе. Однако, по завершению поездки отказался оплачивать проезд, хотя сумма составляла всего 400 рублей.
Вслед за отказом последовало и нападение на водителя машины. Фигурант уголовного дела нанес таксисту ножевое ранение, от которого мужчина скончался на месте происшествия.
Прокуратура признала 38-летнего ростовчанина виновным в совершении преступления. Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.