Ростовский предприниматель ответит за взрыв газа в ларьке с шаурмой на Левенцовке

Речь идет о взрыве, который произошел в ночь на 7 января 2021 года на улице Жданова. Как сообщает следствие, газовые баллоны были размещены рядом с источниками открытого огня. Тогда два повара 21 и 28 лет, а также посетитель 25 лет были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести, но несмотря на оказанную помощь, скончались.
После произошедшего в Ростове-на-Дону начали проводить рейды по торговым павильонам на предмет выявления недочетов со стороны пожарной безопасности. Тогда закрылось сразу несколько ларьков.
При этом, как сообщает следствие, работающие в ларьке в ночь взрыва повара, были допущены к работе без проведения инструктажа, а также без стажировки.
Сейчас уголовное дело, заведенное на Самвела Товмасяна, хозяина сгоревшего ларька, передано в суд. Напомним, что он обвиняется за нарушение охраны труда и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В целях обеспечения гражданского иска на деньги и имущество обвиняемого был наложен арест. Сам же фигурант уголовного дела на данный момент находится под стражей.