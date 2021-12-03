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Ростовский предприниматель ответит за взрыв газа в ларьке с шаурмой на Левенцовке

3 декабря 2021, 13:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону будут судить хозяина ларька, в котором произошел взрыв газового баллона и погибли три человека, сообщает СКР.

Речь идет о взрыве, который произошел в ночь на 7 января 2021 года на улице Жданова. Как сообщает следствие, газовые баллоны были размещены рядом с источниками открытого огня. Тогда два повара 21 и 28 лет, а также посетитель 25 лет были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести, но несмотря на оказанную помощь, скончались.

После произошедшего в Ростове-на-Дону начали проводить рейды по торговым павильонам на предмет выявления недочетов со стороны пожарной безопасности. Тогда закрылось сразу несколько ларьков.

При этом, как сообщает следствие, работающие в ларьке в ночь взрыва повара, были допущены к работе без проведения инструктажа, а также без стажировки.

Сейчас уголовное дело, заведенное на Самвела Товмасяна, хозяина сгоревшего ларька, передано в суд. Напомним, что он обвиняется за нарушение охраны труда и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В целях обеспечения гражданского иска на деньги и имущество обвиняемого был наложен арест. Сам же фигурант уголовного дела на данный момент находится под стражей.

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#Новости#Происшествия
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