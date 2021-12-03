Ростовский предприниматель ответит за взрыв газа в ларьке с шаурмой на Левенцовке

Речь идет о взрыве, который произошел в ночь на 7 января 2021 года на улице Жданова. Как сообщает следствие, газовые баллоны были размещены рядом с источниками открытого огня. Тогда два повара 21 и 28 лет, а также посетитель 25 лет были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести, но несмотря на оказанную помощь, скончались.