В Ростовской области программа капремонта может зайти в тупик

С 2019 года работы по капремонту проводились при государственной поддержке, направленной на ремонт подъездов многоквартирных домов С ее помощью было отремонтировано тысяча сто шестьдесят подъездов в 2019 и 2020 годах, и уже более 300 в этом. По словам Владислава Крюкова, такое начинание получило и большую поддержку от собственников.