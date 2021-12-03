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В Ростовской области программа капремонта может зайти в тупик

3 декабря 2021, 12:18
Фото: Правительство Ростовской области
Фонд капитального ремонта хочет обратиться к региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства с просьбой скорректировать тариф на капитальный ремонт.

Об этом сообщил директор ведомства Владислав Крюков на пресс-конференции по итогам реализации программы капитального ремонта в Ростовской области.

«За последние три года в период с 2018 по 2020 год Фонд капитального ремонта выступил заказчиком и отремонтировал более семи тысяч инженерных систем и конструктивных элементов в 2500 многоквартирных домах», – заявил руководитель Фонда капитального ремонта Владислав Крюков.

С 2019 года работы по капремонту проводились при государственной поддержке, направленной на ремонт подъездов многоквартирных домов С ее помощью было отремонтировано тысяча сто шестьдесят подъездов в 2019 и 2020 годах, и уже более 300 в этом. По словам Владислава Крюкова, такое начинание получило и большую поддержку от собственников.

Владислав Крюков
Фото: фондкрро.рф

В 2022 году Фонд капитального ремонта планирует отремонтировать 1180 многоквартирных домов.

«В Ростовской области ввели оптимальный вариант программы капремонта: в ней четко прописаны все виды работ до конца 2049 года», – говорит генеральный директор ООО «Ресурс» Иван Есин.

Также подрядчик предложил сбалансировать рост тарифов на капитальный ремонт таким образом, чтобы в последующие периоды корректировать его с учетом коэффициента инфляции, финансирование работ осуществляется в основном за счет средств собственников.

«Нынешний тариф был установлен еще в 2018 году и по распоряжению губернатора уже четвертый год тарифы не поднимаются», – сказал Владислав Крюков.

Два года назад Счетная палата Российской Федерации, проводя проверку в Ростовской области сделала вывод, что установленный размер взноса за капремонт не является экономически обоснованным и должен составлять сумму более двадцати рублей.

По словам руководителя Фонда капитального ремонта, средний экономически обоснованный размер взноса в Ростовской области должен составляет не менее тридцати рублей за квадратный метр.

Фото: Правительство Ростовской области

Владимир Крюков объяснил необходимость повысить тарифы за капремонт общемировыми трудностями из-за пандемии коронавируса и повышения цен на строительные материалы.

Отметим, в этом году в Ростовской области все подрядчики успешно справились со сложной ситуацией, не было расторгнуто ни одного договора.

#Новости#Общество
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