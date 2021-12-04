В Ростове «Чистый город» потратит 6,8 миллиарда рублей на перевозку опасного мусора

ООО «Чистый город» выступил заказчиком аукционов на транспортировку мусора IV–V класса опасности, общая стоимость трехлетних контрактов составила более 6,8 миллиарда рублей.
Первый контракт стоимостью в 2,3 миллиарда рублей включает в себя услуги по транспортировке отходов из Первомайского и Ворошиловского районов Ростова. Планируемый объем подлежащих вывозу ТБО включает в себя более 4,2 миллиона кубометров мусора, который будущий исполнитель должен вывозить для последующей утилизации.
Второй контракт на два миллиарда рублей включает в себя пакет услуг по вывозу твердых бытовых отходов из Советского и Октябрьского районов Ростова, а также Мясниковского района. Общий объем мусора, который должен вывезти исполнитель контракта, составляет 4,6 миллиона кубических метров.
Последний контракт объявили на 2,5 миллиарда рублей. За эти средства заказчик ожидает, что подрядчик за время действия контракта вывезет из Пролетарского, Ленинского, Кировского и Железнодорожного районов Ростова более пяти миллионов кубометров мусора.
Контракт будет действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
Прием заявок от участников аукциона будет завершен 20 декабря, а победителей объявят на следующий день.
Ранее регоператор «Чистый город» объяснил ростовчанам, почему не хочет вывозить мусор растительного происхождения.