В Ростове «Чистый город» потратит 6,8 миллиарда рублей на перевозку опасного мусора

Первый контракт стоимостью в 2,3 миллиарда рублей включает в себя услуги по транспортировке отходов из Первомайского и Ворошиловского районов Ростова. Планируемый объем подлежащих вывозу ТБО включает в себя более 4,2 миллиона кубометров мусора, который будущий исполнитель должен вывозить для последующей утилизации.