Кириенко поддержал предложение увеличить число подростковых и детских психиатров

Сергей Кириенко в рамках общения с финалистами конкурса подчеркнул, что в распоряжении есть достаточное количество инструментов для самостоятельного решения вопросов. Он озвучил просьбу максимально эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру, отметив, что в ней есть немало пока еще не используемых возможностей. Кириенко сделал акцент на пользе обратной связи, так как «каждую ситуацию в ручном режиме не решишь». Также Сергей Кириенко отметил, что ему важно понимать, какие именно институциональные решения нужно создать. Он призвал авторов и участников проекта к обмену опытом, использованию самых удачных кейсов.