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Кириенко поддержал предложение увеличить число подростковых и детских психиатров

5 декабря 2021, 11:16
Фото: wikimedia.org
Первый заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко поддержал идею увеличить количество детских и подростковых психиатров и сформировать особые условия для получения образования детьми с ОВЗ.

Соответствующие инициативы озвучили победители премии #МЫВМЕСТЕ в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Анастасия Гилеева, представляющая Пермский край, сделала акцент на доступности образования для учеников, имеющих ограничения, которые связаны со здоровьем. В рамках проекта «Особый случай» она занимается созданием видеоконтента высокого качества, который можно использовать для проведения адаптированных спецзанятий для детей с ОВЗ. Автор инициативы предлагает сформировать особые условия для получения образования каждым ребенком в пяти пилотных регионах.

Сфера Натальи Треушниковой, представляющей Москву, - профилактика подросткового суицида. Гости и участники проекта «вМесте» рассказывают о собственном подростковом возрасте, о становлении себя как личности на пути к признанию, а также о проблемах, которые время назад казались слишком серьёзными и нерешаемыми. Наталья подчеркнула дефицит подростковых и детских психиатров, необходимых для улучшения ментального здоровья нового поколения.

Анна Манойленко из Алтайского края инициировала и организовала сбор вещей для малоимущих и многодетных семей в рамках проекта «Добрые вещи». Каждый желающий может принять участие в проекте и принести вещи в хорошем состоянии, либо взять любую понравившуюся. Проект популярен среди жителей Барнаула. Анна считает, что наличие отдельного помещения даст возможность увеличить число благополучателей.

Сергей Иевков из Санкт-Петербурга в рамках проекта «Благотворительная больница» помогает малоимущим, бездомным и тем, кто не может получить помощь от медиков в госучреждениях. Сергей организовал вакцинацию от COVID-19 для людей без документов на городском уровне. Руководитель проекта убежден в необходимости внесения изменений в федеральное законодательство с целью упрощения процесса вакцинации в остальных регионах.

Сергей Кириенко в рамках общения с финалистами конкурса подчеркнул, что в распоряжении есть достаточное количество инструментов для самостоятельного решения вопросов. Он озвучил просьбу максимально эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру, отметив, что в ней есть немало пока еще не используемых возможностей. Кириенко сделал акцент на пользе обратной связи, так как «каждую ситуацию в ручном режиме не решишь». Также Сергей Кириенко отметил, что ему важно понимать, какие именно институциональные решения нужно создать. Он призвал авторов и участников проекта к обмену опытом, использованию самых удачных кейсов.

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