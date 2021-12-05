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Охранник рассказал, что происходит внутри заблокированного Ростовводоканала в декабре

5 декабря 2021, 09:23
Фото: pixabay
Бывший гендиректор Ростовводоканала Дмитрий Кубрак и несколько работников сутки провели в офисе без еды и воды, пишет 161.ru.

Напомним, что Кубрака уволили в ноябре, на посту гендиректора он пробыл чуть более месяца. В знак протеста он теперь живет в офисе.

Возле входа в офис на улице Максима Горького установили бетонные блоки, из-за чего теперь заблокирован проход. Охранник рассказал изданию, что им отключили воду и электричество, а таже мешают передавать еду.

«Нас тут человек 15, но это число меняется постоянно. Пока непонятно, как в понедельник сюда попадут сотрудники», — пишет издание со ссылкой на слова охранника.

Ранее местные жители назвали позором ситуацию в организации.

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