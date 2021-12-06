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Бездомный кот из Азова отправился на ПМЖ в Финляндию

6 декабря 2021, 11:13
Фото: Приют "Феникс"
Бездомный кот Марсель нашел свой дом в Финляндии, сообщает приют «Феникс» в социальной сети Instagram.

Кота нашли брошенным в селе Займо-Обрыв, однако сейчас пушистый Марсель из Ростовской области живет в Финляндии. В приюте рассказывают, что переезд дался животному достаточно легко.

«Поезда, билеты, Санкт-Петербург, новые люди, поездка на автомобиле, пересечение финской границы, проверки ветконтроля, новый дом, новый климат», — рассказывают в приюте о путешествиях кота.

Семья, которая забрала к себе Марселя, уже не впервые перевозит животных из России. Еще до приезда пушистого дончанина, в доме установили специальный комплекс для игр и отдыха, а также купили игрушки и миски. Сейчас на коврике у двери в доме семьи изображены все питомцы, которые живут с ними, среди которых и сам Марсель.

Ранее ученые рассказали о сходстве между геномами человека и кота.

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