Бездомный кот из Азова отправился на ПМЖ в Финляндию

Кота нашли брошенным в селе Займо-Обрыв, однако сейчас пушистый Марсель из Ростовской области живет в Финляндии. В приюте рассказывают, что переезд дался животному достаточно легко.
«Поезда, билеты, Санкт-Петербург, новые люди, поездка на автомобиле, пересечение финской границы, проверки ветконтроля, новый дом, новый климат», — рассказывают в приюте о путешествиях кота.
Семья, которая забрала к себе Марселя, уже не впервые перевозит животных из России. Еще до приезда пушистого дончанина, в доме установили специальный комплекс для игр и отдыха, а также купили игрушки и миски. Сейчас на коврике у двери в доме семьи изображены все питомцы, которые живут с ними, среди которых и сам Марсель.