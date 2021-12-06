Бездомный кот из Азова отправился на ПМЖ в Финляндию

Семья, которая забрала к себе Марселя, уже не впервые перевозит животных из России. Еще до приезда пушистого дончанина, в доме установили специальный комплекс для игр и отдыха, а также купили игрушки и миски. Сейчас на коврике у двери в доме семьи изображены все питомцы, которые живут с ними, среди которых и сам Марсель.