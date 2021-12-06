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Posted 6 декабря 2021, 06:59

Published 6 декабря 2021, 06:59

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Дело о краже деталей в 2020 году из самолета «Судного дня» в Таганроге передали в суд

6 декабря 2021, 06:59
В Ростовской области направили в суд уголовное дело по факту кражи деталей из самолета ИЛ-86, сообщили в региональном УМВД.

Обвиняемым по делу проходит Жора Хачунц, который, по данным следствия, в конце 2020 года пробрался в самолет ради хищения имущества. Тогда лайнер находился на территории авиазавода в Таганроге.

Фигуранту дела вменяют кражу радиоаппаратуры на сумму более 2,5 миллиона рублей. Максимальное наказание может составлять 10 лет лишения свободы.

«Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей», — сказано в сообщении.

Добавим, что ИЛ-86 называют самолетом «Судного дня». Он является командным пунктом, с которого можно управлять вооруженными силами в случае начала полномасштабной ядерной войны.

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