Дело о краже деталей в 2020 году из самолета «Судного дня» в Таганроге передали в суд

В Ростовской области направили в суд уголовное дело по факту кражи деталей из самолета ИЛ-86, сообщили в региональном УМВД.

Обвиняемым по делу проходит Жора Хачунц, который, по данным следствия, в конце 2020 года пробрался в самолет ради хищения имущества. Тогда лайнер находился на территории авиазавода в Таганроге. Фигуранту дела вменяют кражу радиоаппаратуры на сумму более 2,5 миллиона рублей. Максимальное наказание может составлять 10 лет лишения свободы. «Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей», — сказано в сообщении. Добавим, что ИЛ-86 называют самолетом «Судного дня». Он является командным пунктом, с которого можно управлять вооруженными силами в случае начала полномасштабной ядерной войны.