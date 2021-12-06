В Рогожкино опровергли, что рыбалка для жителей Ростовской области станет платной

После появления в СМИ и сообществах в социальных сетях информации о том, что востребованное место для рыбалки станет платным, жители Ростовской области высказали негодование по этому поводу. Местные жители расстроились, что за приятное времяпрепровождение на любимом месте теперь придется платить.
Однако, как отметил представитель администрации рыболовного участка, здесь возникла некая путаница. Дело в том, что в объявлении сказано о частной территории, которая не примыкает к водным объектам, и именно ее границы и были установлены.
Сотрудник администрации отметил, что за рыбалку платить не придется, так как берег водоема будет оставаться открытым для каждого желающего порыбачить, жителя Ростовской области.