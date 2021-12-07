В ФСС рассказали о порядке оформления пособий по уходу за ребенком для отцов

Бывают случаи, когда мать не может ухаживать за ребенком с момента его появления на свет, тогда эту роль на себя берет отец, хотя обычно, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет берет именно женщина. Чаще всего матери отказываются от такого отпуска либо по состоянию здоровья, либо по той причине, что ее заработная плата выше, чем доход отца. Тогда женщина выходит на работу, а хлопоты по уходу за ребенком ложатся на на второго родителя.
В таких случаях отпуск по уходу за ребенком, как и пособия, может получить и отец. При этом мужчина должен быть обязательно застрахован на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то есть быть официально трудоустроенным по трудовому договору. А получить такой отпуск родитель может только после завершения отпуска по беременности и родам матери.
Для начисления выплат отец малыша должен предоставить в ФСС пакет документов, в числе которых заявление, сведения о себе для начисления выплат, копия свидетельства о рождении ребенка, а также и других детей, которые рождены или усыновлены в этой семье.
Помимо прочего потребуется и справка с места работы матери, в которой будет сказано, что она не брала отпуск по уходу за ребенком и не получает пособия в данный момент. А в том случае, если мать официально не трудоустроена, нужно оформить в органах соцзащиты справку о том, что она не получает ежемесячное пособие по безработице.
За прошедшие 11 месяцев 2021 года в Ростовской области выплатили пособия на общую сумму 109,5 миллиона рублей для 904 отцов, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.
При этом отмечается, что первое начисление пособия поступает на счет в течение 10 дней с момента подачи документов, а далее выплаты приходят застрахованному лицу не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем, за который производилась выплата.