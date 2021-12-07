В ФСС рассказали о порядке оформления пособий по уходу за ребенком для отцов

Бывают случаи, когда мать не может ухаживать за ребенком с момента его появления на свет, тогда эту роль на себя берет отец, хотя обычно, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет берет именно женщина. Чаще всего матери отказываются от такого отпуска либо по состоянию здоровья, либо по той причине, что ее заработная плата выше, чем доход отца. Тогда женщина выходит на работу, а хлопоты по уходу за ребенком ложатся на на второго родителя.