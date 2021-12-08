Более 13 тысяч безмасочников поймали в Ростове-на-Дону с начала 2021 года

Posted 8 декабря 2021, 09:12
Published 8 декабря 2021, 09:12
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
В Ростове на постоянной основе проводятся рейды для проверки соблюдения мер профилактики коронавируса. В том числе проверяют наличие масок у пассажиров автобусов.
«Всего с начала года зарегистрировали более 13 тысяч таких нарушений. Это касается общественных мест и пассажирского транспорта», — уточнил Хирхиров.
Он добавил, что с начала пандемии выявили 26 тысяч подобных нарушений.
Ранее власти сообщили, где в Ростовской области больше всего новых заболевших коронавирусом.