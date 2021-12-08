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Posted 8 декабря 2021, 09:12

Published 8 декабря 2021, 09:12

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Более 13 тысяч безмасочников поймали в Ростове-на-Дону с начала 2021 года

8 декабря 2021, 09:12
В Ростове-на-Дону с начала года привлекли к ответственности более 13 тысяч человек, которые игнорировали масочный режим, сообщил замначальника управления МВД РФ по городу Михаил Хирхиров.

В Ростове на постоянной основе проводятся рейды для проверки соблюдения мер профилактики коронавируса. В том числе проверяют наличие масок у пассажиров автобусов.

«Всего с начала года зарегистрировали более 13 тысяч таких нарушений. Это касается общественных мест и пассажирского транспорта», — уточнил Хирхиров.

Он добавил, что с начала пандемии выявили 26 тысяч подобных нарушений.

Ранее власти сообщили, где в Ростовской области больше всего новых заболевших коронавирусом.

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