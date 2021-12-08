Более 13 тысяч безмасочников поймали в Ростове-на-Дону с начала 2021 года

В Ростове-на-Дону с начала года привлекли к ответственности более 13 тысяч человек, которые игнорировали масочный режим, сообщил замначальника управления МВД РФ по городу Михаил Хирхиров.

В Ростове на постоянной основе проводятся рейды для проверки соблюдения мер профилактики коронавируса. В том числе проверяют наличие масок у пассажиров автобусов. «Всего с начала года зарегистрировали более 13 тысяч таких нарушений. Это касается общественных мест и пассажирского транспорта», — уточнил Хирхиров. Он добавил, что с начала пандемии выявили 26 тысяч подобных нарушений. Ранее власти сообщили, где в Ростовской области больше всего новых заболевших коронавирусом.