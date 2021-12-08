Главк МВД по Ростовской области подтвердил гибель задержанного в отделе полиции

Posted 8 декабря 2021, 07:09
Published 8 декабря 2021, 07:09
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Правоохранители сообщают, что погибший и еще двое мужчин были задержаны в поселке Синегорском, где они пытались ворваться в чужой дом. Свидетели этой сцены вызвали сотрудников полиции, которые забрали нарушителей и доставили их в отделение.
Из-за того, что погибший мужчина продолжал оказывать сопротивление — его решили поместить в одиночную камеру, где он предпринял попытку покончить с собой. Сотрудники полиции обнаружили мужчину повешенным и постарались реанимировать его в ожидании бригады скорой помощи, но дебошир умер.
Сейчас сотрудников отделения ожидает служебная проверка, которая позволит выяснить причины и обстоятельства случившегося.