Почти 700 объявленных в розыск преступников задержали в Ростове-на-Дону в 2021 году

В Ростове-на-Дону определили местонахождение и задержали около 700 человек, объявленных в розыск, об этом рассказал замначальника управления МВД РФ по Ростову Михаил Хирхиров.

Михаил Хирхиров сообщил, что в 2021 году в Ростове наблюдается снижение преступности. В течение прошедших месяцев изобличили 237 человек, совершивших ограбление, 633 мошенника, 66 угонщиков автомобилей, 125 наркоторговцев. «Комплексом проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение практически 700 преступников, ранее объявленных в розыск», — сообщил замначальника МВД РФ по Ростову-на-Дону Михаил Хирхиров. Ранее в Ростовской области отклонили 18 ходатайств о помиловании заключенных. Материалы по теме Экс-начальник колонии в Ростовской области сделал ремонт за счет семей заключенных В СИЗО Новочеркасска заключенный покончил с собой в ноябре