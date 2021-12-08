Почти 700 объявленных в розыск преступников задержали в Ростове-на-Дону в 2021 году

Posted 8 декабря 2021, 07:56
Published 8 декабря 2021, 07:56
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Михаил Хирхиров сообщил, что в 2021 году в Ростове наблюдается снижение преступности. В течение прошедших месяцев изобличили 237 человек, совершивших ограбление, 633 мошенника, 66 угонщиков автомобилей, 125 наркоторговцев.
«Комплексом проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение практически 700 преступников, ранее объявленных в розыск», — сообщил замначальника МВД РФ по Ростову-на-Дону Михаил Хирхиров.