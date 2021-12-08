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Posted 8 декабря 2021, 07:56

Published 8 декабря 2021, 07:56

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Почти 700 объявленных в розыск преступников задержали в Ростове-на-Дону в 2021 году

Почти 700 объявленных в розыск преступников задержали в Ростове-на-Дону в 2021 году

8 декабря 2021, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону определили местонахождение и задержали около 700 человек, объявленных в розыск, об этом рассказал замначальника управления МВД РФ по Ростову Михаил Хирхиров.

Михаил Хирхиров сообщил, что в 2021 году в Ростове наблюдается снижение преступности. В течение прошедших месяцев изобличили 237 человек, совершивших ограбление, 633 мошенника, 66 угонщиков автомобилей, 125 наркоторговцев.

«Комплексом проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение практически 700 преступников, ранее объявленных в розыск», — сообщил замначальника МВД РФ по Ростову-на-Дону Михаил Хирхиров.

Ранее в Ростовской области отклонили 18 ходатайств о помиловании заключенных.

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