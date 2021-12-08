Жители Липецка узнают об исправности общедомового прибора учета из квитанции

Posted 8 декабря 2021, 15:24
Published 8 декабря 2021, 15:24
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Сведения о технической исправности прибора, его статусе и сроках проведения ближайшей поверки будут печатать в квитанциях над таблицей для показаний. В декабре данные станут доступны для жильцов многоквартирных домов, в которых установлен один прибор учета. В январе нововведение распространится на всех клиентов «Квадры», как пишет kp.ru.
В пресс-службе рассказали, что прибор учета фиксирует данные о фактически потребленной зданием теплоэнергии. Поэтому, если прибор не прошел поверку или же в нем возникла поломка, стоимость коммунальных услуг будет рассчитываться на основе среднемесячного объема потребления в течение трех месяцев. Затем при отсутствии показаний приборов начисление ведется по нормативу.
Специалисты подчеркнули, что ОДПУ относится к общедомовому имуществу. За его обслуживание и передачу показаний отвечает управляющая компания. Используя информацию, размещенную в квитанциях, жильцы смогут осуществлять самостоятельный контроль коммунальных структур.