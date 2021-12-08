Жители Липецка узнают об исправности общедомового прибора учета из квитанции

Сведения о технической исправности прибора, его статусе и сроках проведения ближайшей поверки будут печатать в квитанциях над таблицей для показаний. В декабре данные станут доступны для жильцов многоквартирных домов, в которых установлен один прибор учета. В январе нововведение распространится на всех клиентов «Квадры», как пишет kp.ru.