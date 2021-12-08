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Posted 8 декабря 2021, 15:24

Published 8 декабря 2021, 15:24

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Жители Липецка узнают об исправности общедомового прибора учета из квитанции

Жители Липецка узнают об исправности общедомового прибора учета из квитанции

8 декабря 2021, 15:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Липецке жители могут самостоятельно узнавать о состоянии общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ). Данная информация размещена в квитанциях.

Сведения о технической исправности прибора, его статусе и сроках проведения ближайшей поверки будут печатать в квитанциях над таблицей для показаний. В декабре данные станут доступны для жильцов многоквартирных домов, в которых установлен один прибор учета. В январе нововведение распространится на всех клиентов «Квадры», как пишет kp.ru.

В пресс-службе рассказали, что прибор учета фиксирует данные о фактически потребленной зданием теплоэнергии. Поэтому, если прибор не прошел поверку или же в нем возникла поломка, стоимость коммунальных услуг будет рассчитываться на основе среднемесячного объема потребления в течение трех месяцев. Затем при отсутствии показаний приборов начисление ведется по нормативу.

Специалисты подчеркнули, что ОДПУ относится к общедомовому имуществу. За его обслуживание и передачу показаний отвечает управляющая компания. Используя информацию, размещенную в квитанциях, жильцы смогут осуществлять самостоятельный контроль коммунальных структур.

#Общество#Новости
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