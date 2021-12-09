rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2021, 15:13

Published 9 декабря 2021, 15:13

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Около 1 млн руб потратят на отлов бездомных собак в Ростовской области

Около 1 млн руб потратят на отлов бездомных собак в Ростовской области

9 декабря 2021, 15:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Администрация Сальского городского поселения объявила аукцион по выбору подрядчика, который займется отловом бездомных животных, сообщается на сайте Госзакупок.

Всего на эти цели готовы потратить один миллион рублей, деньги освоят в следующем году.

Исполнителю придется отлавливать животных, отвозить в приют и оказывать ветеринарные услуги. В том числе собак обработают от паразитов, сделают прививки от бешенства, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита, аденовироза и лептоспироза.

После этого проведут процедуру стерилизации и выпустят обратно. При необходимости будет проведена эвтаназия.

Победившей компании запретят жестокое обращение с животными, проводить отлов на глазах детей. Животных нельзя забирать себе или продавать.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика