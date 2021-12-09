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Posted 9 декабря 2021, 08:12

Published 9 декабря 2021, 08:12

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

В Ростовской области почти 200 непривитых отстранили от работы в 2021 году

9 декабря 2021, 08:12
В Ростовской области около 200 сотрудникам компании запретили появляться на работе из-за непройденной вакцинации от коронавируса, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Этих работников выявили во время проверочных мероприятий. Антилидерами являются пищевая промышленность и образовательная сфера.

«Сейчас в сфере образования почти 96% отстраненных сотрудников сделали прививки от коронавируса. Сейчас они продолжают работу», — уточнил Ковалев.

Лидерами по вакцинации стали сотрудники МФЦ и медики. В этих отраслях процесс завершен на 90%.

Ранее ростовский врач рассказал, почему нужно сдавать ПЦР-тест при любых симптомах ОРВИ.

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