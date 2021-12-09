Жителя Новочеркасска подозревают в убийстве сожительницы 8 декабря 2021 года

Posted 9 декабря 2021, 18:23
Published 9 декабря 2021, 18:23
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Новочеркасский следственный отдел СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве его сожительницы.
Следователи представили версию, согласно которой в среду, 8 декабря, когда мужчина находился под действием алкоголя, между сожителями вспыхнул конфликт. Из-за обострения ссоры мужчина напал на сожительницу и заколол ее ножом, нанеся множество ударов в область шеи и тела женщины. Пострадавшая погибла на месте от полученных ран.
Сейчас проводится следственная проверка, которая поможет определить обстоятельства случившегося. Позднее будет решен вопрос о мере пресечения.