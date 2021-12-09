rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2021, 18:23

Published 9 декабря 2021, 18:23

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Жителя Новочеркасска подозревают в убийстве сожительницы 8 декабря 2021 года

9 декабря 2021, 18:23
Житель Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела об убийстве своей любовницы, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Новочеркасский следственный отдел СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве его сожительницы.

Следователи представили версию, согласно которой в среду, 8 декабря, когда мужчина находился под действием алкоголя, между сожителями вспыхнул конфликт. Из-за обострения ссоры мужчина напал на сожительницу и заколол ее ножом, нанеся множество ударов в область шеи и тела женщины. Пострадавшая погибла на месте от полученных ран.

Сейчас проводится следственная проверка, которая поможет определить обстоятельства случившегося. Позднее будет решен вопрос о мере пресечения.

Ранее ревнивый молодой человек напал на девушку с ножом, что стало причиной ее госпитализации.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика