Жителя Новочеркасска подозревают в убийстве сожительницы 8 декабря 2021 года

Следователи представили версию, согласно которой в среду, 8 декабря, когда мужчина находился под действием алкоголя, между сожителями вспыхнул конфликт. Из-за обострения ссоры мужчина напал на сожительницу и заколол ее ножом, нанеся множество ударов в область шеи и тела женщины. Пострадавшая погибла на месте от полученных ран.