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Posted 10 декабря 2021, 18:41

Published 10 декабря 2021, 18:41

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Открывший стрельбу в гимназии Галявиев подражал «деструктивной субкультуре»

Открывший стрельбу в гимназии Галявиев подражал «деструктивной субкультуре»

10 декабря 2021, 18:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Как сообщает Следственный комитет, Ильназ Галивиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, пытался копировать поведение неформальных представителей одной из деструктивных субкультур. СК предъявил ему окончательное обвинение.

В соответствии с материалами уголовного дела Галивиев хотел подражать «деструктивным субкультурам», поэтому и устроил стрельбу. О них он узнал из интернета. Об этом пишет RT.

Отмечается, что 11 мая в результате стрельбы, погибли семь детей и двое взрослых.

Известно, что Галивиев взял с собой многозарядное охотничье ружье и взрывные устройства. Затем напал на преподавателей и учащихся.

#Общество#Новости
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