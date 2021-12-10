Открывший стрельбу в гимназии Галявиев подражал «деструктивной субкультуре»

Posted 10 декабря 2021, 18:41
Published 10 декабря 2021, 18:41
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
В соответствии с материалами уголовного дела Галивиев хотел подражать «деструктивным субкультурам», поэтому и устроил стрельбу. О них он узнал из интернета. Об этом пишет RT.
Отмечается, что 11 мая в результате стрельбы, погибли семь детей и двое взрослых.
Известно, что Галивиев взял с собой многозарядное охотничье ружье и взрывные устройства. Затем напал на преподавателей и учащихся.