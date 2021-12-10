В центре Ростова под видом ремонта забора построили торговые ларьки

На ограждении у дома есть схема «южного фасада ремонтируемого забора». По описанию, здесь должен быть железобетонный фундамент длиной 34 метра.
На деле же оказалось шесть торговых точек. Издание узнало в мэрии, что работами занимается компания «Городское благоустройство», контракт с которой заключили в начале года.
«Проект согласовали с ТСЖ дома, в дальнейшем планируется поставить новый забор. А также благоустроить территорию возле палаток», — сказано в сообщении.
Отмечается, что совладельцем компании является Алико Степанов — депутат городской думы.
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