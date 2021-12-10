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Posted 10 декабря 2021, 13:03

Published 10 декабря 2021, 13:03

Modified 11 сентября 2022, 15:39

Updated 11 сентября 2022, 15:39

Здание нового Донского инфекционного центра в Ростове сдали в эксплуатацию

10 декабря 2021, 13:03
В Ростове-на-Дону подписали документы о сдаче в эксплуатацию Донского инфекционного центра, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Акт был подписан в пятницу, 9 декабря, в администрации. Комплекс имеет девять корпусов, а также лабораторию и административные здания.

«Есть хирургический блок, где пациенты смогут получать экстренную хирургическую помощь. Больницу возвели с нуля и она является уникальным инфекционным центров», — прокомментировал Логвиненко.

Он добавил, что в среднем на реализацию подобных проектов уходит три года. Но это учреждение удалось построить в сжатые сроки.

Напомним, что первоначально инфекционную больницу хотели сдать в 2020 году, но сроки постоянно переносили. Расширенный материал о реализации проекта читайте по ссылке.

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