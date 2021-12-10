Здание нового Донского инфекционного центра в Ростове сдали в эксплуатацию

Posted 10 декабря 2021, 13:03
Published 10 декабря 2021, 13:03
Modified 11 сентября 2022, 15:39
Updated 11 сентября 2022, 15:39
Акт был подписан в пятницу, 9 декабря, в администрации. Комплекс имеет девять корпусов, а также лабораторию и административные здания.
«Есть хирургический блок, где пациенты смогут получать экстренную хирургическую помощь. Больницу возвели с нуля и она является уникальным инфекционным центров», — прокомментировал Логвиненко.
Он добавил, что в среднем на реализацию подобных проектов уходит три года. Но это учреждение удалось построить в сжатые сроки.
Напомним, что первоначально инфекционную больницу хотели сдать в 2020 году, но сроки постоянно переносили. Расширенный материал о реализации проекта читайте по ссылке.