Американский самолет-разведчик пролетел у границы Ростовской области

Posted 11 декабря 2021, 12:53
Published 11 декабря 2021, 12:53
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
В издании рассказали, что американский самолет-разведчик RC-135W Rivet Join был замечен над Донбассом. Судя по спецификации, самолет может применяться для разведки в зоне соприкосновения двух сторон конфликта.
Telegram-канал «Политика Страны», на который сослался портал, рассказал, что раньше в этой зоне работали только беспилотные разведчики типа RQ-4A Global Hawk.
Кроме того в издании рассказали, что в пятницу, 10 декабря, еще один самолет-разведчик, принадлежащий ВВС США, был замечен над акваторией Черного моря.
Ранее эксперт рассказал, чем для ВСУ могут закончиться регулярные провокации и обострение военного конфликта у российских границ.
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