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Posted 11 декабря 2021, 10:15

Published 11 декабря 2021, 10:15

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

На улицы Новочеркасска вышли 12 новых автобусов в декабре 2021 года

11 декабря 2021, 10:15
Сюжет
Касается каждого
В Новочеркасске вывели на линию 12 новых экоавтобусов, которые будут курсировать по городским маршрутам, сообщили в городской администрации.

Город закупил низкопольные автобусы, которые работают на газомоторном топливе. Они будут обслуживать наиболее загруженные маршруты.

«Сейчас транспорт работает на маршрутах № 1, 2, 6, 8, 11, 25. Скоро выведут еще один автобус, пока его ставят на учет в ГИБДД», — сказано в сообщении.

Отмечается, что у транспорта есть выдвижные пандусы для инвалидов. Всего в городе работают 90 автобусов, часть из которых украсили к Новому году.

Ранее ростовчане заявили, что на маршруте № 93 можно ждать автобус с вечера до утра.

#Общество#Касается каждого#Новости
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