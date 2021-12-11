На улицы Новочеркасска вышли 12 новых автобусов в декабре 2021 года

Posted 11 декабря 2021, 10:15
Published 11 декабря 2021, 10:15
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Город закупил низкопольные автобусы, которые работают на газомоторном топливе. Они будут обслуживать наиболее загруженные маршруты.
«Сейчас транспорт работает на маршрутах № 1, 2, 6, 8, 11, 25. Скоро выведут еще один автобус, пока его ставят на учет в ГИБДД», — сказано в сообщении.
Отмечается, что у транспорта есть выдвижные пандусы для инвалидов. Всего в городе работают 90 автобусов, часть из которых украсили к Новому году.