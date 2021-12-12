Западные страны перебрасывают боевиков на границу Украины с Ростовской областью

При этом появляются новости и о том, что Украина стягивает тяжелое вооружение к поселениям рядом с Ростовской областью. Это зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Они отметили, что в местах хранения военной техники Украины не удалось досчитать несколько гаубиц и противотанковых установок.