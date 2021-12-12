Западные страны перебрасывают боевиков на границу Украины с Ростовской областью

Posted 12 декабря 2021, 18:29
Published 12 декабря 2021, 18:29
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
По ее словам, Украину начали «накачивать» вооружениями.
По мнению Захаровой, речь идет о прямых поставках и многомиллионных или миллиардных контрактов на будущее.
«Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — сказала Мария Захарова.
При этом появляются новости и о том, что Украина стягивает тяжелое вооружение к поселениям рядом с Ростовской областью. Это зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Они отметили, что в местах хранения военной техники Украины не удалось досчитать несколько гаубиц и противотанковых установок.
Напомним, что ранее также сообщалось, что Украина засекретила данные о применении боевых дронов рядом с Ростовской областью.
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