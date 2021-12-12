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Posted 12 декабря 2021, 18:29

Published 12 декабря 2021, 18:29

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Западные страны перебрасывают боевиков на границу Украины с Ростовской областью

12 декабря 2021, 18:29
Под видом инструкторов на границу Украины с Ростовской областью прибывают боевики из западных стран, такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает Regnum.

По ее словам, Украину начали «накачивать» вооружениями.

По мнению Захаровой, речь идет о прямых поставках и многомиллионных или миллиардных контрактов на будущее.

«Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — сказала Мария Захарова.

При этом появляются новости и о том, что Украина стягивает тяжелое вооружение к поселениям рядом с Ростовской областью. Это зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Они отметили, что в местах хранения военной техники Украины не удалось досчитать несколько гаубиц и противотанковых установок.

Напомним, что ранее также сообщалось, что Украина засекретила данные о применении боевых дронов рядом с Ростовской областью.

#Политика#Новости
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