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Posted 13 декабря 2021, 08:23

Published 13 декабря 2021, 08:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростовской области вновь будет пасмурная и дождливая погода с 13 декабря

13 декабря 2021, 08:23
В Ростовской области с 13 декабря вновь будет дождливая и пасмурная погода, сообщают синоптики.

Новая рабочая неделя начнется с холодов, в этот день в северо-восточных районах области столбики ртутного столба опустятся до -5 градусов. Также в этот день прогнозируют сильный ветер, скорость которого может достигнуть до 15 метров в секунду. На юге региона и в Ростове до +5 градусов темпа днем, а ночью до -2.

В середине недели в Ростовской области начнут лить дожди. Сообщается, что ветер в эти дни стихнет до 2 метров в секунду, осадки накроют все части региона.

В конце недели синоптики прогнозируют мокрый снег и возможный гололед. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше -1 градуса. С пятницы по воскресенье над Ростовской областью будут собираться тучи.

Ранее сообщалось, что антициклон принесет осеннюю погоду в Ростовскую область в середине декабря.

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