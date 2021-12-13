В Ростовской области вновь будет пасмурная и дождливая погода с 13 декабря

Posted 13 декабря 2021, 08:23
Published 13 декабря 2021, 08:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Новая рабочая неделя начнется с холодов, в этот день в северо-восточных районах области столбики ртутного столба опустятся до -5 градусов. Также в этот день прогнозируют сильный ветер, скорость которого может достигнуть до 15 метров в секунду. На юге региона и в Ростове до +5 градусов темпа днем, а ночью до -2.
В середине недели в Ростовской области начнут лить дожди. Сообщается, что ветер в эти дни стихнет до 2 метров в секунду, осадки накроют все части региона.
В конце недели синоптики прогнозируют мокрый снег и возможный гололед. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше -1 градуса. С пятницы по воскресенье над Ростовской областью будут собираться тучи.