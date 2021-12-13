В Ростовской области вновь будет пасмурная и дождливая погода с 13 декабря

Новая рабочая неделя начнется с холодов, в этот день в северо-восточных районах области столбики ртутного столба опустятся до -5 градусов. Также в этот день прогнозируют сильный ветер, скорость которого может достигнуть до 15 метров в секунду. На юге региона и в Ростове до +5 градусов темпа днем, а ночью до -2.