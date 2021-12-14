Дачников в России могут штрафовать за неубранный снег

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «РБК» и сообщения экспертов. По словам юристов, владельцы частных территорий обязаны контролировать уборку снега и льда на них. Очистка муниципальных дорог входит в обязанности муниципалитетов, федеральных — государства. За уборку территории товарищества отвечает правление СНТ. В связи с этим решение об уборке надо принимать в ходе общего собрания членов кооператива. Это сформирует новую статью расходов и появление целевого взноса на необходимые работы.
За нарушения будут спрашивать достаточно строго. Председатель обязан будет отвечать за всех, несмотря на то, что лично он при этом может не допускать нарушений.
Для физлица за превышение предельно допустимой высоты сугробов действует штраф от 5 до 10 тыс. рублей. Сумма для должностных лиц составляет 25 тыс. рублей, для юридических — 30 тыс. рублей. Для СНТ штраф за выявленные нарушения равен 100 тыс. рублей. Кроме того, административное взыскание наложат, если СНТ не будет соблюдать нормы, обеспечивающие доступ к службам экстренной помощи для уборки снега и наледи.
Штрафы выплачиваются из общих взносов. При этом СНТ может взыскать в судебном порядке сумму с конкретного физического лица, которое допустило нарушение. Однако факт нарушения с его стороны придется доказать.
Дачники, которые убирают снег на своем участке и выбрасывают его на общую дорогу, привлекаются к ответственности по КоАП РФ. Своими действиями они загрязняют территорию и провоцируют опасность для движения транспорта.