Дачников в России могут штрафовать за неубранный снег

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «РБК» и сообщения экспертов. По словам юристов, владельцы частных территорий обязаны контролировать уборку снега и льда на них. Очистка муниципальных дорог входит в обязанности муниципалитетов, федеральных — государства. За уборку территории товарищества отвечает правление СНТ. В связи с этим решение об уборке надо принимать в ходе общего собрания членов кооператива. Это сформирует новую статью расходов и появление целевого взноса на необходимые работы.