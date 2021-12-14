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Posted 14 декабря 2021, 15:16

Published 14 декабря 2021, 15:16

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

«Квадра» сделала перерасчет платы за тепло жителям Липецка из-за некачественной работ

«Квадра» сделала перерасчет платы за тепло жителям Липецка из-за некачественной работ

14 декабря 2021, 15:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жители 226 домов в Липецке получили перерасчет с учетом фактических показаний общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии. Таким образом, «Квадра» исправляет недочеты в работе более 50 управляющих компаний (УК), которые второй месяц подряд не предоставляют данные ОДПУ.

Как сообщают lipetsk.kp.ru, в октябре и ноябре специалистами «Квадры» были проведены контрольно-инспекционные мероприятия по сотням адресов, чтобы получить все актуальные данные о поверках и фактические показания приборов учета в этом отопительном сезоне.

Мероприятия показали, что, хотя в 72 домах ОДПУ работают нормально, однако в октябре сотрудники УК не передали их показания в компанию. Уже в квитанциях за ноябрь жители этих домов увидят расчет, учитывающий фактические показания прибора учета, а не среднемесячные, как было в прошлом месяце. За счет этого меньше станет сумма платежа.

В 154 других домах УК не передали данные за 11 дней сентября после начала отопительного сезона. Поэтому плата за эти дни включена в ноябрьскую квитанцию с учетом фактических показаний ОДПУ.

Все расчеты платы за потребленное тепло производятся только по показаниям ОДПУ. Если данные приборов некорректны, об этом надо сообщить в УК, обслуживающую данный дом.

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