«Квадра» сделала перерасчет платы за тепло жителям Липецка из-за некачественной работ

Posted 14 декабря 2021, 15:16
Published 14 декабря 2021, 15:16
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Как сообщают lipetsk.kp.ru, в октябре и ноябре специалистами «Квадры» были проведены контрольно-инспекционные мероприятия по сотням адресов, чтобы получить все актуальные данные о поверках и фактические показания приборов учета в этом отопительном сезоне.
Мероприятия показали, что, хотя в 72 домах ОДПУ работают нормально, однако в октябре сотрудники УК не передали их показания в компанию. Уже в квитанциях за ноябрь жители этих домов увидят расчет, учитывающий фактические показания прибора учета, а не среднемесячные, как было в прошлом месяце. За счет этого меньше станет сумма платежа.
В 154 других домах УК не передали данные за 11 дней сентября после начала отопительного сезона. Поэтому плата за эти дни включена в ноябрьскую квитанцию с учетом фактических показаний ОДПУ.
Все расчеты платы за потребленное тепло производятся только по показаниям ОДПУ. Если данные приборов некорректны, об этом надо сообщить в УК, обслуживающую данный дом.