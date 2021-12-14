«Квадра» сделала перерасчет платы за тепло жителям Липецка из-за некачественной работ

Мероприятия показали, что, хотя в 72 домах ОДПУ работают нормально, однако в октябре сотрудники УК не передали их показания в компанию. Уже в квитанциях за ноябрь жители этих домов увидят расчет, учитывающий фактические показания прибора учета, а не среднемесячные, как было в прошлом месяце. За счет этого меньше станет сумма платежа.