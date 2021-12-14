Мошенники разработали новую схему обмана с платежными системами

Posted 14 декабря 2021, 18:55
Published 14 декабря 2021, 18:55
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
В Group-IB отметили, что от деяний злоумышленников убытки получили банки и их клиенты, сервисы и магазины, работающие онлайн, системы платежей. Ранее схема с не настоящими платежными системами была обнаружена в конце прошлого года. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на РБК.
Схема заключается в том, что пользователь переходит на фишинговую страницу по ссылке и вводит данные банковской карты. После того, как клиент вводит код подтверждения на странице, эти сведения попадают к преступнику. Он применяет полученный код в иных целях.