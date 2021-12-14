Мошенники разработали новую схему обмана с платежными системами

В Group-IB отметили, что от деяний злоумышленников убытки получили банки и их клиенты, сервисы и магазины, работающие онлайн, системы платежей. Ранее схема с не настоящими платежными системами была обнаружена в конце прошлого года. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на РБК.