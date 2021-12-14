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Стекачев: Жителей Иркутска нужно активно привлекать к физкультуре

14 декабря 2021, 11:09
Фото: er.ru
14 декабря во время пресс-конференции, посвященной годовым итогам работы Иркутской думы, ее спикер Евгений Стекачев озвучил итоги проекта массовых бесплатных зарядок для иркутян.

По словам Стекачева, в этом году удалось достичь не всех запланированных целей, но положение должно исправиться в будущем году. Помешала полноценному проведению Года спорта в Иркутске коронавирусная пандемия. Она существенно подкорректировала планы, но один знаковый проект все-таки удалось воплотить, несмотря на COVID-19 пишет irkutskmedia.ru.

Депутаты поддержали инициативу спикера о проведении массовых бесплатных физкультурных зарядок во дворах многоквартирных домов. Одобрила предложение и горадминистрация. Стекачев рассказал, что за основу был взят китайский опыт. Там горожане, в основном пожилые, регулярно собираются в скверах, парках и на других площадках для занятий физкультурой.

В горадминистрации определили необходимые финансовые затраты, а также связались с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии Иркутской области. С ее помощью удалось подключить к проекту квалифицированных тренеров. Вместе с жителями были определены локации для занятий в каждом избирательном округе. После этого проект запустили в пилотном режиме.

Спикер Иркутской думы заметил, что активность проявили жители примерно 10 округов, в остальных заинтересованность оказалась небольшой.

В то же время была получена обратная связь от тех, кто все-таки посещал бесплатные занятия: люди остались довольны инициативой. Проект было решено продолжать, так как после такого сложного года, каким выдался 2021-й, трудно объективно оценить инициативу. В 2022-м системная работа по внедрению интереса к массовой физкультуре у жителей Иркутска будет продолжена.

Отмечается, что в течение всего уходящего года в Иркутске усиленно работали над развитием спортивной инфраструктуры. Так, было созданы примерно 30 новых площадок, в том числе мультиформатных, на которых можно заниматься разными видами спорта. Помимо этого, был проведен ремонт уже действующих площадок, которые также дополнили новыми элементами.

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