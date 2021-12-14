Стекачев: Жителей Иркутска нужно активно привлекать к физкультуре

В то же время была получена обратная связь от тех, кто все-таки посещал бесплатные занятия: люди остались довольны инициативой. Проект было решено продолжать, так как после такого сложного года, каким выдался 2021-й, трудно объективно оценить инициативу. В 2022-м системная работа по внедрению интереса к массовой физкультуре у жителей Иркутска будет продолжена.